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«Тут будет мощная битва»: К стратегической точке будут идти всем «Центром», подразделения врага уже дают дёру: Новости СВО, к утру 10.12.24 г.

«Тут будет мощная битва»: К стратегической точке будут идти всем «Центром», подразделения врага уже дают дёру: Новости СВО, к утру 10.12.24 г.

Новости СВО, сегодня к утру 10 декабря 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 10.

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