Цены на нефть растут 1 сентября на фоне активизации конфликта на Ближнем Востоке

Осень началась ростом цен на нефть – цены прибавили около 1 доллара в начале торгов 1 сентября. Подорожание происходит на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия довела до ...
- Почему Сокуров ос...
- Диаспоры идут во ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым