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Цены на нефть растут 1 сентября на фоне активизации конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть растут 1 сентября на фоне активизации конфликта на Ближнем Востоке

Осень началась ростом цен на нефть – цены прибавили около 1 доллара в начале торгов 1 сентября. Подорожание происходит на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном на Ближнем Востоке.

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