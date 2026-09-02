Эксперт Марочко усомнился в эффективности мер против коррупции в ВСУ

Новые меры по борьбе с коррупцией в Вооружённых силах Украины вряд ли приведут к заметным изменениям, поскольку проблема носит системный характер, считает военный эксперт Андрей Марочко, мнение которого приводит Запорожское агентство новостей.
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