Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Он отметил вклад МВД, Следственного комитета (СК) и ФСБ в борьбу с коррупцией, терроризмом, экстремизмом в России.
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