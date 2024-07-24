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Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Он отметил вклад МВД, Следственного комитета (СК) и ФСБ в борьбу с коррупцией, терроризмом, экстремизмом в России.

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