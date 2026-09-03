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Сергей Безруков встретился с Фархадом Махмудовым — Фарой из сериала «Бригада»

Сергей Безруков встретился с Фархадом Махмудовым — Фарой из сериала «Бригада»

В Москве состоялась премьера фильма «Не по-детски», которая собрала под одной крышей немало звезд. Все внимание в этот вечер, безусловно, было приковано к Сергею Безрукову.

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