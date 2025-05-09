Новый игровой ноутбук Lenovo Legion 9i оснащен 18-дюймовым двухрежимным 3D-дисплеем и флагманскими характеристиками

Компания Lenovo стирает грань между игровыми ноутбуками и рабочими станциями. Новый 18-дюймовый Legion 9i, анонсированный на выставке Lenovo Tech World в Шанхае, может похвастаться графическим процессором Nvidia RTX 5090 Laptop, до 192 ГБ оперативной памяти и до 8 ТБ для хранения данных.