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Воронежские новости

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Воронежские волонтеры спасают хорька Корбена Далласа, найденного на трассе

Воронежские волонтеры спасают хорька Корбена Далласа, найденного на трассе

Воронежские волонтеры помогают лесному хорьку, которого нашли на обочине трассы. Предположительно, животное пострадало, когда его сбила машина.

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