От рассвета до заката: 5 способов, как сделать работу удовольствием, а не каторгой

Бывает так, что работа — это источник исключительно отрицательных эмоций. Но одно дело, если вы просто не любите то, чем занимаетесь, и тогда стоит задуматься о смене деятельности, и совсем другое, если к работе вы относитесь слишком ответственно — в ущерб своему здоровью и личной жизни.