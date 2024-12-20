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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Лады»: «Нашу задачу попасть в плей-офф никто не отменял. Планируем биться до конца. Трудности только закаляют»

– «Лада» за несколько дней лишилась основного вратаря и лучшего бомбардира. В связи с этим меняется ли задача команды на сезон? – Я говорил и говорю, что мы в команду верим.

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