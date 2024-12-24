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Исламские богословы отозвали фетву, разрешающую религиозное многоженство в России

Исламские богословы отозвали фетву, разрешающую религиозное многоженство в России

Генпрокуратура напомнила председателю ДУМ, допустившему многожёнство, о русских законах Генпрокуратура России вынесла представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России за то, что он допустил полигамные религиозные браки.

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Комментарии
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Владимир Андрианов
Непонятна мне вся эта возня вокруг фетвы богословов. Во-первых коран и без богословов разрешает многоженство. Зачем масло маслить маслом, Во-вторых, у нас церковь, а равно и другие конфессии, не являются государственными органами, зачем лезть в эти проблемы? Других проблем нет в нашей Державе? У меня есть друг, он уже не первый десяток лет живет с тремя женщинами, кстати, все разной национальности. И ни у кого он не спрашивал разрешения, у всех есть от него дети, всех обеспечивает, все довольны, старший сын закончил обучение в университете, готовится к защите кандидатской диссертации, от других, жен сын и дочь, учатся в ВУЗах. Есть возможность обеспечить всех жен и детей, - на здоровье и кому какое дело. А этим всем чиновникам, &quot;защитникам&quot; морали, надо в себе разобраться, а не копаться в чужом белье.
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6 час.
нина сафронова
Заявляют такие вопросы --для ,,раскачки,,ситуации с мусульманами--горячая тема.
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4 час.
Тамара Султангареева
У нас в Красноярске полно идиоток, выбравших в мужья бородатых. Прописывают, регистрируют брак, принимая их веру, напяливают хиджабы и никабы, рожают детей уже другой веры. Соседка, напялив штаны, в Таджикистан направилась, только таджикской мамашей была направлена назад по обратному адресу. Нужна была, чтобы в России пристроиться, а там пришлась не к месту. Теперь другого ищет, чтобы пристроить. Религию- то свою променяла.
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3 час.

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