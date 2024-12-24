Исламские богословы отозвали фетву, разрешающую религиозное многоженство в России

Владимир Андрианов

Непонятна мне вся эта возня вокруг фетвы богословов. Во-первых коран и без богословов разрешает многоженство. Зачем масло маслить маслом, Во-вторых, у нас церковь, а равно и другие конфессии, не являются государственными органами, зачем лезть в эти проблемы? Других проблем нет в нашей Державе? У меня есть друг, он уже не первый десяток лет живет с тремя женщинами, кстати, все разной национальности. И ни у кого он не спрашивал разрешения, у всех есть от него дети, всех обеспечивает, все довольны, старший сын закончил обучение в университете, готовится к защите кандидатской диссертации, от других, жен сын и дочь, учатся в ВУЗах. Есть возможность обеспечить всех жен и детей, - на здоровье и кому какое дело. А этим всем чиновникам, "защитникам" морали, надо в себе разобраться, а не копаться в чужом белье.