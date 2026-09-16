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Гатиятулин — о волевой победе «Ак Барса» в «зеленом дерби»: «Кто выигрывает пятак, тот выигрывает игру»

Гатиятулин — о волевой победе «Ак Барса» в «зеленом дерби»: «Кто выигрывает пятак, тот выигрывает игру»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о волевой победе своей команды над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

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