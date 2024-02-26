Проворов забил 5-й гол в сезоне в матче с «Рейнджерс». У защитника 26 очков в 57 играх

Защитник «Коламбуса» набрал 26-е (5+21) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 57 игр. Сегодня за 20:05 (2:44 – в большинстве, 2:00 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».