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Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» против ЦСКА, УНИКС – МБА и другие матчи

В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча. «Нижний Новгород» примет московский ЦСКА, казанский УНИКС встретится со столичной МБА.

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