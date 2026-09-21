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Сэйлор намекнул на возобновление покупок биткоина компанией Strategy

Сэйлор намекнул на возобновление покупок биткоина компанией Strategy

Исполнительный председатель Strategy Майкл Сэйлор опубликовал график биткоин-резервов компании с подписью «немного больше оранжевого».

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