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Писатель Юрий Поляков встретится с читателями 7 февраля в МДК на Арбате​

Писатель Юрий Поляков встретится с читателями 7 февраля в МДК на Арбате​

7 февраля 2023 года в Московском Доме книги на Арбате (Новый Арбат, дом 8) состоится встреча с читателями одного из самых популярных писателей современности, общественного деятеля Юрия Михайловича Полякова.

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