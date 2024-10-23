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Ефимов: свыше 14 тысяч москвичей получили жильё в рамках реновации в СВАО

Ефимов: свыше 14 тысяч москвичей получили жильё в рамках реновации в СВАО

На северо-востоке столицы стремительно реализуется программа реновации. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, горожане, которые ранее проживали в 83 старых домах, получили в её рамках квартиры, расположенные в 45 новостройках.

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