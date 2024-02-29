Губернатор Цыбульский рассказал, как списание долгов регионам поможет Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 29 января, ФедералПресс. Решение президента РФ Владимира Путина списать регионам 2/3 долгов по бюджетным кредитам позволит Архангельской области не только сохранить объем инвестиций в экономику и социальную сферу, но и наращивать их.
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