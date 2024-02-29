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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Губернатор Цыбульский рассказал, как списание долгов регионам поможет Архангельской области

Губернатор Цыбульский рассказал, как списание долгов регионам поможет Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 29 января, ФедералПресс. Решение президента РФ Владимира Путина списать регионам 2/3 долгов по бюджетным кредитам позволит Архангельской области не только сохранить объем инвестиций в экономику и социальную сферу, но и наращивать их.

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