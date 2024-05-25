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В Москве суд арестовал предпринимателя за призывы к терроризму

В Москве суд арестовал предпринимателя за призывы к терроризму

Перовский суд Москвы отправил под стражу 28-летнего предпринимателя Сергея Балтрушевича по обвинению в призывах к террористической деятельности, информирует в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

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