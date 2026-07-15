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Журнал «Профиль»

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В Израиле видят в противостоянии США и Ирана затяжную войну на истощение

В Израиле видят в противостоянии США и Ирана затяжную войну на истощение

Израильские чиновники описывают нынешнюю динамику между Вашингтоном и Тегераном как череду тщательно дозированных шагов: отдельные атаки на танкеры, ограниченные авиаудары по второстепенным целям на юге Ирана и взаимная игра нервов вокруг судоходства в Ормузском проливе.

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