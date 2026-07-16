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Газета.ру

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Эксперт РСТ Абасов предрек снижение турпотока в Черногорию на фоне дискуссии о визах

Эксперт РСТ Абасов предрек снижение турпотока в Черногорию на фоне дискуссии о визах

За первое полугодие 2026 года турпоток россиян в Черногорию снизился на 3-4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что могло быть спровоцировано в том числе обсуждением введения визового режима.

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