Эксперт РСТ Абасов предрек снижение турпотока в Черногорию на фоне дискуссии о визах

За первое полугодие 2026 года турпоток россиян в Черногорию снизился на 3-4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что могло быть спровоцировано в том числе обсуждением введения визового режима.
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