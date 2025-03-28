Главу киевского режима в Штатах никто не ждёт, и он ориентируется на Британию, которая хочет продолжения конфликта Михаил Зубов Фото: Иван Журавлев/ТАСС Материал комментируют: Владимир Олейник Сергей Пикин Несмотря на 30-дневный мораторий, киевский режим продолжает упорно бить по объектам энергетической инфраструктуры.
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