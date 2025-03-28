Зеленский решил устроить Трампу «кузькину мать», нанося удары по трубе КТК с американской нефтью

Главу киевского режима в Штатах никто не ждёт, и он ориентируется на Британию, которая хочет продолжения конфликта Михаил Зубов Фото: Иван Журавлев/ТАСС Материал комментируют: Владимир Олейник Сергей Пикин Несмотря на 30-дневный мораторий, киевский режим продолжает упорно бить по объектам энергетической инфраструктуры.