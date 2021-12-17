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Замглавы МИД разъяснил послу Испании инициативу России по безопасности в Евроатлантике

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов разъяснил на встрече в пятнице послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу российскую инициативу о выработке гарантий безопасности стран на евроатлантическом пространстве.

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