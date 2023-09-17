Многие российские граждане и даже некоторые эксперты, комментирующие текущую политическую обстановку, зачастую упускают из виду один очень важный момент, а именно то обстоятельство, что нынешняя властная система России не является на все 100% результатом деятельности действующего президента страны.
Путин бросил вызов могущественной группировке внутри России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЛАДИМИР ЛАПИН
+ ледорубов и на всякий случай арматурки побольше припасти, не помешает!!
Ответить
4 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а он что обращался за поддержкой к народу, хм, не слышал.
Ответить
4 час.
Nikolay Zakharov
Путин может справиться,если лишит либероидов источников их доходов,а это национализация,и наиболее борзых типа Потанина,Дерибазки, и знаменитых евреев миллиардеров отправит посидеть за разворовывание страны.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии