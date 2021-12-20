Что случилось ночью, 20 декабря

Риск всплеска инфляции в РФ 2022 году высок, заявили во Всемирном банке По словам главного экономиста по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвида Найта, в РФ в 2022 году риск неожиданного всплеска инфляции достаточно высок.