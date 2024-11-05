Жизнь Дарьи Мороз: потеряла маму и маленькую сестру

Всем известно, что в мире шоу-бизнеса так мало настоящих, искренних историй. Историй о людях, которые, несмотря на выпавшие на их долю испытания, остаются крепкими, словно сталь, не теряя искры в глазах и веры в жизнь.
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