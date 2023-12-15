Во Дворце спорта ´Борисоглебский´ города Раменское (Московская область, Российская Федерация) 10 декабря 2023 года, под эгидой Раменской Федерации бокса и кикбоксинга, состоялся праздник спорта - Первый Раменский фестиваль бокса и кикбоксинга.
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