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Крымская газета

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Врач рассказал, когда тепло при ОРВИ работает против пациента

Врач рассказал, когда тепло при ОРВИ работает против пациента

С наступлением сезона простуд многие используют «бабушкины» методы лечения — растирания, горчичники, горячие ванночки для ног, банки и компрессы.

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