В Челябинске с 97-летием торжественно поздравили труженика тыла и ветерана органов внутренних дел Ивана Фотеевича Томина

Заместитель начальника Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-майор полиции Николай Савенко и председатель Челябинской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел Валерий Маскаев поздравили с 97-летием труженика тыла и почётного ветерана Министерства внутренних дел Ивана Фотеевича Томина.