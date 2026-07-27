В Челябинске с 97-летием торжественно поздравили труженика тыла и ветерана органов внутренних дел Ивана Фотеевича Томина

Заместитель начальника Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-майор полиции Николай Савенко и председатель Челябинской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел Валерий Маскаев поздравили с 97-летием труженика тыла и почётного ветерана Министерства внутренних дел Ивана Фотеевича Томина.
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