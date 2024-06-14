В ЗСК подписано соглашение с Думой Херсонской области

Юрий Бурлачко и Татьяна Томилина обсудили направления межпарламентского сотрудничества, трудности этапа становления законодательной власти в новом субъекта РФ, сделав акцент на регламенте работы областной Думы, процедурных и оргвопросах, связи с избирателями,фракционной работе и ряде других.