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Регионы России

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Coolpad выпустит бюджетный смартфон с широким экраном по цене около $150

Coolpad выпустит бюджетный смартфон с широким экраном по цене около $150

Новинка оснащена 6,3-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720p и соотношением сторон 16:10. Такой формат экрана заметно шире привычных вытянутых дисплеев современных телефонов.

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