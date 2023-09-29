Посольство России в Ливии рассмешили слова США о нежелательном сближении с РФ

Посольство Российской Федерации в Ливии с иронией отреагировало на сообщения о том, что США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с РФ.
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