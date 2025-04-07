С 7 апреля заработают ультракороткие ОСАГО на 24 часа

С 7 апреля в России начнут функционировать ультракороткие полисы ОСАГО, действующие всего 24 часа. Эти изменения вводятся по требованию ЦБ, сообщил в интервью «Известиям» генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.
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