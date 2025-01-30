МыСпросилиЗаВас: что делать, если получил травму на работе?

Ижевск. Удмуртия. Читатель ИА «Сусанин» Владислав Комаров обратился в редакцию с вопросами: «Что делать, если получил травму на работе? Куда обращаться, если работодатель не хочет её оформлять?»Мы перенаправили эти вопросы заместителю руководителя по охране труда Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике Надежде Титовой.