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МыСпросилиЗаВас: что делать, если получил травму на работе?

МыСпросилиЗаВас: что делать, если получил травму на работе?

Ижевск. Удмуртия. Читатель ИА «Сусанин» Владислав Комаров обратился в редакцию с вопросами: «Что делать, если получил травму на работе? Куда обращаться, если работодатель не хочет её оформлять?»Мы перенаправили эти вопросы заместителю руководителя по охране труда Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике Надежде Титовой.

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