США вступили в войну с Россией напрямую? Какой план у ВС РФ

Кортеж президента России Владимира Путина срочно приезжал в Кремль. Согласно источникам Telegram-канала INSIDER-T, Франция и Великобритания решили отменить ограничения на военные удары по России для Украины после того, как Байден дал разрешение Киеву использовать дальнобойные ATACMS для защиты украинских сил на курском направлении.