Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва в избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района Республики Татарстан.
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