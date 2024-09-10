Милей купил у Санчеса двух ослов для вооруженных сил Аргентины. Взрывные комментарии в испанском СМИ

Галина Чужая

Ну, для того чтобы мулов разводить. И что? Видимо эти ослы отличной породы. Ведь мулы в их высокогорных условиях более выносливы чем лошади. В каждой стране своя армия - танки по горам не ездят, да и бронемашины не пройдут, а мулы и ламы за милую душу. А ламы так практически вездеход.