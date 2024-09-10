Милей купил у Санчеса двух ослов для вооруженных сил Аргентины. Взрывные комментарии в испанском СМИ

Простите, друзья, но за что купила, за то и продаю. В конце августа в испанском интернет-издании появилась статья под названием: Милей покупает двух ослов у испанской армии, чтобы улучшить аргентинскую породу Буэнос-Айрес приступает к " боррико-дипломатии’ , которая может помочь оттепели с Санчесом Burro это осел.
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