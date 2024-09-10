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Милей купил у Санчеса двух ослов для вооруженных сил Аргентины. Взрывные комментарии в испанском СМИ

Милей купил у Санчеса двух ослов для вооруженных сил Аргентины. Взрывные комментарии в испанском СМИ

Простите, друзья, но за что купила, за то и продаю. В конце августа в испанском интернет-издании появилась статья под названием: Милей покупает двух ослов у испанской армии, чтобы улучшить аргентинскую породу Буэнос-Айрес приступает к " боррико-дипломатии’ , которая может помочь оттепели с Санчесом Burro это осел.

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Комментарии
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Галина Чужая
Ну, для  того чтобы мулов разводить. И что?  Видимо  эти ослы  отличной породы. Ведь мулы в их высокогорных условиях  более выносливы чем лошади.  В каждой стране своя армия - танки по горам не ездят, да и бронемашины не пройдут, а мулы и ламы за милую душу. А ламы так практически  вездеход.
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