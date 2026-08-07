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Saudi Arabia, Turkey, Pakistan Sign Islamic NATO-Style Defense Pact Amid Iran War

Saudi Arabia, Turkey, Pakistan Sign Islamic NATO-Style Defense Pact Amid Iran War

Saudi Arabia, Turkey, Pakistan Sign Islamic NATO-Style Defense Pact Amid Iran War On Friday Saudi Arabia, Turkey and Pakistan signed a major defense agreement as leaders gathered in the city of Makkah, Saudi Arabia.

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