Saudi Arabia, Turkey, Pakistan Sign Islamic NATO-Style Defense Pact Amid Iran War On Friday Saudi Arabia, Turkey and Pakistan signed a major defense agreement as leaders gathered in the city of Makkah, Saudi Arabia.
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