Осужденный за убийство бегун Писториус досрочно вышел на свободу

Осужденный за убийство своей девушки бегун-паралимпиец Оскар Писториус вышел из тюрьмы по УДО. 14 февраля 2013-го южноафриканец убил Риву Стенкамп несколькими выстрелами через запертую дверь ванной комнаты.
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