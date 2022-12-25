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Ищенко рассказал о действиях США в случае проигрыша на Украине

Ищенко рассказал о действиях США в случае проигрыша на Украине

Администрация Белого дома вскоре может оказаться в затруднительном положении, так как, с одной стороны, киевским властям содействует весь американский военно-промышленный комплекс, а с другой, США полностью осознают риски эскалации военного конфликта с Россией.

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