Ищенко рассказал о действиях США в случае проигрыша на Украине

Администрация Белого дома вскоре может оказаться в затруднительном положении, так как, с одной стороны, киевским властям содействует весь американский военно-промышленный комплекс, а с другой, США полностью осознают риски эскалации военного конфликта с Россией.
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