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Многодетный отец? Дмитрий Нагиев раскрыл правду о своих детях

Многодетный отец? Дмитрий Нагиев раскрыл правду о своих детях

Дмитрий Нагиев раскрыл правду о своих детях. Действительно ли актер является многодетным отцом? И зачем он много лет скрывал наследников от общественности? Что сейчас происходит в личной жизни 58-летнего артиста? И чему Нагиев учит на своих курсах в Дубае? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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