Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Арест Удальцова: Инсценировка или «давно нарывался»?

Арест Удальцова: Инсценировка или «давно нарывался»?

Политнавигатор Сотрудничающий с КПРФ левый радикал Сергей Удальцов (его супруга стала депутатом Думы от коммунистов) сегодня с утра успел сообщить в блоге о том, что к нему пришли с обыском из полиции.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Совершенно верно: Удальцов психически нездоровый человек.
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5 час.
Леонид Попивняк
....да голосуйте за Харитонова - кто запрещает????
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5 час.
Владимир Игнатьев
Всех кто за партию власти , нужно сажать через одного...
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3 час.

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