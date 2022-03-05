Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Отчислить - и в армию, в сапёры. Пусть пользу приносят и от пацифизма подлечатся. Девок - в санитарки, судна выносить...В СПбГУ готовят п...
  • Александр
    Что какашки испугались.Сами же признали этим что гнали туфту.Падали гнилые.Жертвы абортов.«Радио Свобода» п...
  • АНП
    Главное Гриню пусть не забудут дубинкой приголубить.«Молодежное Яблок...

"Точно лучше не соваться туда": "беда" в крупном районе Владивостока доводит горожан

"Точно лучше не соваться туда": "беда" в крупном районе Владивостока доводит горожан

Жители Владивостока рассказали о беде, которая регулярно доводит из в крупном районе Владивостока. Дело в том, что на улице Пихтовой из-за припаркованных авто многие водители вынуждены выезжать на встречную полосу движения и двигаться по ней.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх