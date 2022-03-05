"Точно лучше не соваться туда": "беда" в крупном районе Владивостока доводит горожан

Жители Владивостока рассказали о беде, которая регулярно доводит из в крупном районе Владивостока. Дело в том, что на улице Пихтовой из-за припаркованных авто многие водители вынуждены выезжать на встречную полосу движения и двигаться по ней.
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