Европейские камикадзе или восточные варвары? Если спросить у меня, как у автора и как у человека, о том, как я отношусь к вопросам добровольного жертвования собой во имя высшей цели, то, как человек русский, понятно, что отнесусь к этому с пониманием и уважением.