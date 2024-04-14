Золото Ганы: возвращение из Британского музея

Тридцать два золотых и серебряных артефакта возвращаются в Гану через 150 лет после того, как были украдены из сокровищницы короля из династии Асанте—Асантехене в ходе вооруженного конфликта властей Ганы с Британиейagenzianova.
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