Экс-премьер Словакии обвинил президента в затягивании назначения правительства

Выдвинутый на должность главы кабинета министров Словакии, сформировавший правительственную коалицию руководитель партии «Направление — социальная демократия», бывший премьер-министр республики Роберт Фицо обвинил президента страны Зузану Чапутову в умышленном затягивании процесса передачи власти новому правительству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии