Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Пешкова
    Яна!    Умница!   Наши  депутаты  что-то не больно  патриотичны  и слишком  жалостливы  к этим   нечистоплотным  людя...Поплавская высказ...
  • Елена Львовна
    чьих глаз и от чего отводить?😂Алексей Столяров ...
  • Николай Герасименко
    А что, нашествия клопов во Франции и Англии нет!? Нужно срочно пригласить Грету Тумберг зелёного эколога, пусть встан...Спецслужбы Франци...

Экс-премьер Словакии обвинил президента в затягивании назначения правительства

Экс-премьер Словакии обвинил президента в затягивании назначения правительства

Выдвинутый на должность главы кабинета министров Словакии, сформировавший правительственную коалицию руководитель партии «Направление — социальная демократия», бывший премьер-министр республики Роберт Фицо обвинил президента страны Зузану Чапутову в умышленном затягивании процесса передачи власти новому правительству.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх