Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от АдГ Вайдель

Вице-президент Соединённых Штатов Джей-Ди Вэнс на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель.
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