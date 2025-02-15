Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от АдГ Вайдель

Вице-президент Соединённых Штатов Джей-Ди Вэнс на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель.