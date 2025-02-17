Новая партия вскоре может появиться в РФ: в руководстве её может оказаться глава узбекской диаспоры

Вопрос в сумме регистрации и больше ни в чем. Расстрел ( а если не введут, то начнется отстрел) подлецов, продающих нашу страну!!!! Пружина сжиматься может только до определенного предела. И он уже близок! Не понимать этого может только умалишенный, или полностью продавшийся и готовый сбежать в любой момент в теплое "заграничное гнездышко" подлец.

АЩ

Алексей Щербаков

ЩАП А какая-нибудь русская партия есть в Узбекистане? Нет её!!! А потому и у нас таких националистических партий быть не должно!!! Все мы видим к чему привел въезд в нашу страну мигрантов. Они совсем обнаглели и постоянно в циничной форме унижают коренное население в нашей стране. Пусть у себя создают какие угодно партии, а у нас нет, нет и нет!!!