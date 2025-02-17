Avia.pro - СМИ В центре политических событий России появляется новая партия — «Партия народного единства», и вокруг неё уже витает множество слухов и обсуждений.
Новая партия вскоре может появиться в РФ: в руководстве её может оказаться глава узбекской диаспоры
Комментарии
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валерия
Вопрос в сумме регистрации и больше ни в чем. Расстрел ( а если не введут, то начнется отстрел) подлецов, продающих нашу страну!!!! Пружина сжиматься может только до определенного предела. И он уже близок! Не понимать этого может только умалишенный, или полностью продавшийся и готовый сбежать в любой момент в теплое "заграничное гнездышко" подлец.
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10 час.
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП А какая-нибудь русская партия есть в Узбекистане? Нет её!!! А потому и у нас таких националистических партий быть не должно!!! Все мы видим к чему привел въезд в нашу страну мигрантов. Они совсем обнаглели и постоянно в циничной форме унижают коренное население в нашей стране. Пусть у себя создают какие угодно партии, а у нас нет, нет и нет!!!
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9 час.
Алекс Сэм
Давайте просто вышлем всех узбеков и не нужна им будет партия!
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3 час.
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