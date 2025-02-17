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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Новая партия вскоре может появиться в РФ: в руководстве её может оказаться глава узбекской диаспоры

Новая партия вскоре может появиться в РФ: в руководстве её может оказаться глава узбекской диаспоры

Avia.pro - СМИ В центре политических событий России появляется новая партия — «Партия народного единства», и вокруг неё уже витает множество слухов и обсуждений.

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Комментарии
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валерия
Вопрос в сумме регистрации и больше ни  в чем. Расстрел ( а если не введут, то  начнется отстрел)   подлецов, продающих нашу страну!!!!  Пружина сжиматься может только до определенного предела. И он уже близок! Не понимать этого может только  умалишенный, или полностью продавшийся  и готовый сбежать в любой момент в теплое &quot;заграничное гнездышко&quot;  подлец.
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10 час.
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                              А какая-нибудь русская партия есть в Узбекистане? Нет её!!! А потому и у нас таких националистических партий быть не должно!!! Все мы видим к чему привел въезд в нашу страну мигрантов. Они совсем обнаглели и постоянно в циничной форме унижают коренное население  в нашей стране. Пусть у себя создают какие угодно партии, а у нас нет, нет и нет!!!
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9 час.
Алекс Сэм
Давайте просто вышлем всех узбеков и не нужна им будет партия!
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3 час.
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