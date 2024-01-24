В Беларуси проходит штабная тренировка вооруженных сил

Минск, 23 января /Синьхуа/ -- В Беларуси на стационарных пунктах управления вооруженных сил проводится совместная штабная тренировка, которой руководит начальник Генерального штаба ВС, первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич.
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