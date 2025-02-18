Названы топ-3 места на Земле, где никогда не бывал человек

Перечислены три закрытых места на Земле, куда человек до сих пор не может добраться.Человек достиг небывалых высот в науке и технике, что позволило ему покинуть родную планету и выбраться в космос.
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