Как не сесть в тюрьму за груз, о котором ты не в курсе? Ford решит проблему «слепых мулов»

Современные автомобили все больше напоминают миниатюрные компьютеры на колесах. Они оснащены камерами, микрофонами и датчиками, которые не только делают поездку более комфортной, но и способны предупреждать опасность.
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